Autovisie Cars & Coffee XXL groter dan ooit

De zesde editie van Autovisie Cars & Coffee XXL zit er alweer op. Met meer dan duizend bijzondere auto’s en ruim zesduizend bezoekers kunnen we spreken van een bijzonder geslaagd evenement.

Enorme mix

Ferrari’s, extreem aangepaste Honda S2000’s, helemaal originele Kevers en vooroorlogse Bugatti’s, de mix van auto’s was werkelijk gigantisch. Er waren er dan ook meer dan duizend aanwezig op het terrein en ook op de parkeerterreinen bij de Expo Haarlemmermeer waren honderden auto’s te bewonderen.

Primeurs

Zoals gebruikelijk zorgde Autovisie ook voor de nodige primeurs. Deze editie in de vorm van de Mercedes-AMG GT R, de Mitsubishi Eclipse Cross, de Opel Insignia, de Seat Ibiza, de Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet, de Opel Crossland X, de Volkswagen Arteon, de Renault Koleos, de Opel Ampera-e, de Hyundai i30 Wagon, de Mercedes-AMG GT C en als sluitstuk de Lamborghini Aventador S.

September

Na deze editie van mei is het alweer tijd om vooruit te blikken naar de volgende Autovisie Cars & Coffee XXL. De datum wordt op een later tijdstip gecommuniceerd, maar we kunnen wel alvast verklappen dat het in september plaats zal vinden. Hopelijk zien we je dan weer!