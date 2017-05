Autovisie Kennisquiz: Grand Prix Monaco 2017 Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Monaco. Succes!

Kimi Raïkkönen won de kwalificatie, startte van pole-position en vestigde daarmee een nieuw record in de Formule 1. Welk record was dit?

Tegenslag hoeft niet het einde van de race te betekenen. Welke coureur begon, ondanks zijn grid penalty, zijn race hoger op de grid dan hij had gekwalificeerd?

In ronde 16 werd Hulkenberg de ongelukkige eerste uitvaller van de Grand Prix van Monaco door problemen met zijn…

De meeste F1-piloten startten hun race op de ultra-soft band en eindigden hem op de super-softs, maar niet iedereen had zijn race op die manier uitgestippeld. Welke Coureur kwam er NIET een keer naar binnen om supersofts in te ruilen voor het ultra-soft rubber?

Vettel reed een aanzienlijke tijd aan de leiding, maar was daar enkele ronden niet zeker van omdat hij nog een stop moest maken. Vanaf welke ronde had de complete top-5 zijn stop gemaakt en zag Vettel dat zijn strategie hem definitief de leiding in de wedstrijd had gegeven?

Veel teams stelden hun pitstop uit in afwachting van een safetycar, die bijna ieder jaar wel een paar ronden over Monaco mag leiden. Hoewel laat, mocht deze auto dan uiteindelijk toch zijn lampen laten schijnen tijdens de race. In welke ronde kwam de Mercedes AMG-GT de baan op?

Net iets over de helft van de race werd er geattendeerd op het feit dat al meerdere coureurs lek hadden gereden in bocht 1 (st. Devote). Wat werd aanvankelijk gedacht de oorzaak te zijn van deze lekke banden?

In Monaco is weinig ruimte voor fouten en nog minder ruimte om de auto veilig weg te zetten als de fout eenmaal is gemaakt. Daarom worden er veel hijskranen langs de kant van het circuit gezet, om de bolides, zo nodig, weg te hijsen. Hoeveel van deze kranen worden er tijdens de Grand Prix ingezet als maatregel voor deze situaties?

Waar of niet waar. Max was de enige die een tweestopper deed afgelopen weekend?

Het venijn zat hem zondag in Monaco in de staart. Hoeveel rijders vielen er pas in de laatste 20 ronden uit?

Op een circuit dat bekend staat om de moeilijkheidsgraad van het inhalen, reed Lewis Hamilton een knappe race door van de dertiende naar de zevende stek te rijden. Nóg een positie was echter te veel gevraagd. Welke coureur lukte het de Mercedes van de Engelsman te temmen en tot het einde van de wedstrijd achter zich te houden?

Hoewel de winnaars meestal het hardst hebben gereden, kwam de snelste raceronde niet op naam van iemand uit de top-3 te staan. Wie eigende zich deze eer wel toe?

Kimi Raïkkönen, Max Verstappen, Valtteri Bottas en Sergio Perez hadden na de gereden Grand Prix een ding gemeen. Wat?

Sebastian Vettel was zondag de eerste Ferrari-coureur die Monaco won sinds 2001. Wie presteerde het dat jaar om de rode grootmacht als eerste over de finish te slepen?

Na het afgelopen weekend heeft Ferrari de leiding in het constructeurskampioenschap overgenomen. Welk Team staat er echter als enige zonder punten nog stijf onderaan in het klassement?

Weet je zeker dat je de F1-race van Monaco gezien hebt? Waag gerust nog een poging en daag gerust je vrienden uit!

Helaas. Even een snelle en pitstop en opnieuw proberen. Focus is de sleutel tot succes! Waag gerust nog een poging en daag je vrienden uit!