Autovisie Vlog: Proefrit Porsche 968 Club Sport (1993)

De Porsche 968 Club Sport is een lichtgewicht versie van een model dat nooit uit de schaduw van de iconische 911 heeft kunnen stappen. In de periode 1993-1995 zijn er minder dan 2000 exemplaren geproduceerd en inmiddels is de Club Sport in bepaalde kringen een gewilde youngtimer.

Viercilinder

Onder meer doordat de reusachtige 3.0 liter viercilinder voorin ligt en de handgeschakelde zesversnellingsbak tegen de achteras is gebouwd, waardoor de gewichtsverdeling en de balans beter zijn dan van de 911. Volgens testredacteur Peter Hilhorst biedt de 968 Club Sport een old school rijsensatie. Waarom? Stap in een rij met hem mee.