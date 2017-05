BMW-productie ligt stil door probleem bij Bosch

BMW wil geld zien van Bosch. Door een probleem bij de onderdelenleverancier viel de productie van de 1 Serie, 2 Serie, 3 Serie en 4 Serie Coupé in diverse BMW-fabrieken in Duitsland, China en Zuid-Afrika stil.

Bosch kon niet genoeg onderdelen voor de stuurinrichting leveren door een probleem bij een Italiaanse toeleverancier. Het bedrijf heeft meteen medewerkers naar Italië gestuurd om het euvel te helpen oplossen, volgens Automotive News, maar de levering is nog steeds niet op gang gekomen. Een aantal BMW-fabrieken ligt daardoor stil, wat een flinke financiële strop is voor de Duitse autobouwer.

LEES OOK: EXCLUSIEVE BMW M4 CS KRIJGT EXCLUSIEF PRIJSKAARTJE

BMW eist daarom compensatie van Bosch. En dat is het zoveelste probleem voor de grootste onderdelenleverancier ter wereld, want het bedrijf ligt ook onder vuur voor zijn rol in het Volkswagen-dieselgateschandaal. Daarbij werd het vorige week genoemd als medeschuldige in een mogelijke General Motors-sjoemelaffaire. Bosch en GM worden in de Verenigde Staten beide aangeklaagd voor het rommelen met uitstootcijfers.