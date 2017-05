Dashboard Tesla Model 3 is minimalisme ten top

De Tesla Model 3 heeft geen dashboard. Althans, de Tesla Model 3 heeft nauwelijks een dashboard, zo maken we op uit deze foto. Hoe de bestuurder dan zijn noodzakelijke informatie krijgt, is nog niet bekend. Head-up display misschien?

Hoe dan ook, de foto werd door ene Thomas Preisler gemaakt en op een Facebook-pagina over de Tesla Model 3 geplaatst. Het is de eerste keer dat we duidelijk het interieur van de auto zien. En dat is zo minimalistisch als het maar kan. Het enorme verticale scherm van de Model S en Model X krijgt de compacte Tesla niet mee. In plaats daarvan vervangt een horizontale tablet de hele middenconsole.

De zwarte streep boven de ‘houtinleg’ is een rooster dat over de hele breedte van de cabine loopt. Het wordt gebruikt om het interieur van de Model 3 te koelen of te verwarmen. Voor de twee bekerhouders lijkt een groot opbergvak te zitten en achter en op het stuur zitten slechts twee stengels en twee knoppen.