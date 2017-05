Het autonieuws van week 21

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Sir Roger Moore is niet meer

Sir Roger Moore is deze week op 89-jarige leeftijd overleden. Als eerbetoon zetten we nog eenmaal zijn mooiste filmauto’s op een rij, want dat zijn er aardig wat.

Eerste testnotities: Lamborghini Huracán Performante

Autovisie rijdt als eerste Nederlandse titel met de opgefokte versie van de Huracán: de Lamborghini Huracán Performante. Die is lichter, scherper en krachtiger dan de gewone variant. En dat geluid! Peter Hilhorst kan je er alles over vertellen na tijd testrit op het Italiaanse Imola.

Autovisie TV: Aflevering 11

Autovisie TV is in de polder op het circuit te vinden met twee Spartaanse, razendsnelle Donkervoort sportwagens. Werner gaat elektrisch rijden in Oslo met de nieuwe Opel Ampera-e met een rijbereik van zo’n 500 kilometer en we gaan op onderzoek uit: hoe zit een auto nou eigenlijk technisch in elkaar? Dat allemaal in aflevering 11! Bekijk hem hieronder terug.

Lotus familie van Volvo?

Lotus zou in de toekomst stevig kunnen groeien, nu de Chinese Volvo eigenaar Geely een meerderheidsbelang neemt in Lotus Cars. Volgens Geely breekt er een nieuw tijdperk aan voor de Britse sportwagenfabrikant. Is dit de doorbraak van Lotus?

Eerste testnotities: Renault Captur

De Renault Captur is al jarenlang het grote succesnummer voor Renault. Met een minimale facelift moet de auto die positie de komende jaren vasthouden. Testredacteur Dries van den Elzen stapt in en bekijkt wat er precies verbeterd is.

Lancia Delta S4 Stradale kopen?

Echte schoonheid zit van binnen. Dat geldt zeker voor deze Lancia Delta S4 Stradale. Mooi is anders, maar fascinerend is hij wel. En jij kan hem kopen!

Max Verstappen de snelste op Zandvoort

Max Verstappen kwam naar het circuit van Zandvoort voor een gezellig onderonsje met zijn fans, maar reed ook de snelste Zandvoort-ronde ooit in de Red Bull RB8. Doet ‘ie even.