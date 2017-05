Initiale Paris behandeling voor Scénic

Renault rolt in rap tempo het Initiale Paris programma uit over het gamma. In navolging van de gefacelifte Captur krijgt nu ook de Scénic een schoonheidsbehandeling.



Traditiegetrouw is de Initiale Paris variant van de Scénic te herkennen aan de kenmerkende Noir Améthyste lakkleur. Daarnaast rolt de midi-MPV op speciaal ontworpen 20-inch lichtmetaal. Andere uiterlijke kenmerken zijn een afwijkende grille en een Renault-logo met Initiale Paris onderschrift.

Ambiance

Binnenin behelst de verwennerij nappa lederen bekleding voor de verwarmbare stoelen met massagefunctie, die bovendien ook nog eens elektrisch verstelbaar zijn. Verchroomde instaplijsten, een audiosysteem van Bose, een head-up display en parkeerassistent herinneren de bestuurder eraan dat hij of zij in het topmodel onderweg is.



Gegadigden voor een Initiale Paris versie van de Scénic met een benzinemotor in het vooronder zijn aangewezen op de 130-pk sterke variant. Dieselrijders zullen minder last hebben van keuzestress. Tenzij het de prijs betreft, want die is namelijk nog niet bekend. In september is het model bij de dealer te bewonderen.