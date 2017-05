Jaguar XE SV concept 8 richt vizier op M4 GTS

Jaguar’s SVO afdeling, het Britse equivalent van AMG en BMW’s M divisie, legt op dit moment de laatste hand aan de Jaguar XE SV concept 8, de meest extreme uitvoering van de XE.

XE SV concept 8

De XE SV Concept 8 wordt volgens Jaguar de meest potente roofkat voor de openbare weg ooit. Voorin ligt namelijk een 600 pk sterke V8. De kans dat je er een gaat tegen komen is overigens klein: SVO gaat er niet meer dan 300 van bouwen. De XE SV Concept 8 wordt een zogenaamde Collectors’ Edition. Daarmee volgt hij in zekere zin de F-Type Project 7 uit 2014 op.

Krachtiger

Met 50 pk extra ten opzichte van die toch al vrij extreme F-Type variant moet het prestatiepotentieel van de XE SV Concept 8 volgens Jaguar op een nog hoger niveau liggen. Als SVO de daad bij het woord voegt zal de sportsedan in minder dan 3.8 seconden naar de 100 km/h kunnen snellen. De exacte cijfers worden eind juni bekend gemaakt. Het publieksdebuut is op het Goodwood Festival of Speed.

Gelimiteerd

Met de XE SV Concept 8 tapt Jaguar uit hetzelfde vaatje als BMW, dat met gelimiteerde GTS versies van de M3 en M4 de afgelopen jaren het liefhebbers hart sneller deed kloppen. De Jag is echter 100 pk sterker dan BMW’s meest recente (en inmiddels uitverkochte) pretpakket. De Concept 8 wordt bovendien een stuk exclusiever. Van de BMW M4 GTS zijn 700 exemplaren geproduceerd.