Kleine opfrisbeurt voor Skoda Superb

Het is nog veel te vroeg voor een facelift voor de Skoda Superb, maar toch heeft het merk besloten om de auto meer bij te tijd te maken. Voordat je op zoek gaat naar de uiterlijke verschillen: bespaar je de moeite, want die zijn er nagenoeg niet.

Infotainment

Nee, de grootste wijzigingen van de vernieuwde Skoda Superb zitten in het interieur en dan eigenlijk zelfs alleen in het dashboard. Aangezien de Kodiaq en de vernieuwde Octavia een vernieuwde versie van het infotainmentsysteem hebben gekregen, kan topmodel Superb natuurlijk niet achterblijven. Het 6,5 inch systeem wordt flink groter en krijgt nu een scherm van 9,2 inch, net als in de topversies van de Kodiaq en Octavia. De basisversie van de Superb heeft niet langer een scherm van 5 inch, maar nu van 6,5 inch. De displays zitten bovendien achter glas, zodat het meer oogt als een geheel.

Bi-Xenon

De aanpassingen zijn weliswaar behoorlijk minimaal, maar maken de auto wel weer net wat meer bij te tijd. Zo is de Skoda Superb nu uitgerust met Care Connect, een systeem dat de automatisch de hulpdiensten kan opbellen na een ongeval en waarmee je met je smartphone kunt controleren of je auto gesloten is. Zelfs of ruiten of het dak open staan kun je in de app terugzien. Opvallend is wel dat Skoda ervoor kiest om de Superb niet uit te rusten met LED-verlichting, wat bij de Octavia en Kodiaq wel het geval is. In plaats daarvan heeft de Superb nog altijd Bi-Xenonverlichting voor het topmodel. Daarvoor moeten we waarschijnlijk op de volledige facelift wachten, die over een jaar of twee verwacht wordt.

Comfort

Toch blijft het niet bij infotainment en wat veiligheidssystemen. Nee, de Tsjechen hebben ook werk gemaakt van het comfort aan boord. De auto is nu optioneel uit te rusten met een massagestoel voor de bestuurder. Daarnaast wordt het stemgeluid van de bestuurder en voorpassagier nu door middel van een microfoon versterkt afgespeeld voor de achterpassagiers. Optioneel kun je ook nieuwe voorste zijruiten krijgen, die voorzien zijn van een laagje akoestisch dempingsmateriaal.

Buitenkant

Is er dan helemaal niets anders aan de buitenkant? Nou, je kunt de auto met nieuwe 19 inch wielen krijgen en ook kun je op het tomodel Laurin & Klement voor nieuwe chroomstrips kiezen.

Dit najaar moet de vernieuwde Skoda Superb in de showroom staan.