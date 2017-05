ADAC zet Lego Porsche 911 GT3 RS tegen de muur

Zeg Lego, wat is dit nou? Is de veiligheid van minifiguurtjes soms niet belangrijk? Want de Lego Porsche 911 GT3 RS mag dan 330 euro kosten (!), kreukelzones heeft hij klaarblijkelijk niet.

Hoewel, de ‘auto’ is één hele grote kreukelzone, zoals we zien in het bijgaande filmpje van de ADAC. Want het Duitse equivalent van de ANWB heeft het behaagd om de geblokte 911 GT3 RS met 46 kilometer per uur (wat flink hard is) tegen de muur te zetten. Waarom? Omdat het lachen is.

De Lego Porsche 911 GT3 RS bestaat uit ruim 2700 onderdelen (waarvan het gros dus de lucht in vliegt) en is een 1 op 8 voorstelling van de echte 911 GT3 RS. Hij is 57 centimeter lang, 25 centimeter breed en 17 centimeter hoog.