Mercedes-AMG Project One ‘uit de kleren’

Waar gaat het heen met de wereld? Als je het over de supercarwereld hebt, is dat heel duidelijk. Aston Martin, McLaren en Mercedes-AMG werken allemaal aan iets extremer dan extreems. Neem deze Project One, waar AMG net de specificaties van heeft bekendgemaakt.

Althans, de mannen en vrouwen uit Affalterbach laten ons vooral zien wat we kunnen verwachten. En dat is een Formule 1-achtige aandrijflijn, die een 1,6 liter V6 turbomotor combineert met vier elektromotoren. Die eerste haalt 11.000 toeren, produceert zo’n 750 pk en moet iedere 50.000 kilometer gereviseerd worden. De elektromotoren jagen de boel op tot meer dan 1000 pk.

“Geïnteresseerden moeten occasionwebsites in de gaten houden, want alle Project One’s zijn al verkocht”

De eerste elektromotor drijft mede de achterwielen aan en regenereert energie. De tweede is geïntegreerd in de turbocompressor en jaagt niet alleen het schoepenrad aan, maar zorgt er ook voor dat uitlaatenergie voor een deel wordt ‘teruggepakt’. De derde en vierde elektromotor zijn op de vooras gemonteerd, waar ze van de Project One een vierwielaandrijver maken.

Daarbij zijn zij degene die de AMG aandrijven in zijn volledig elektrische modus, die volgens AMG een actieradius heeft van 24 kilometer. De batterijen van de Project One zijn voorin gemonteerd om te zorgen voor een ideale gewichtsverdeling, want achterin huist die extreem racy uitziende V6 turbo.

Van de Project One – de echte naam volgt later – worden niet meer dan 275 stuks gebouwd, à raison de 2,275 miljoen euro per stuk, exclusief belastingen. De eerste exemplaren worden aan het einde van volgend jaar uitgeleverd. Geïnteresseerden moeten occasionwebsites in de gaten houden, want alle Project One’s zijn al verkocht.