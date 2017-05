Elektrische NEVS is gemoderniseerde Saab 9-3

Hoe sleep je een vijftien jaar oud ontwerp 2017 in? National Electric Vehicle Sweden (NEVS) doet dat door de aloude Saab 9-3 van wat blauwe details en een paar futuristisch ogende koplampen te voorzien.

Blauwe details, want elektrisch. De NEVS 9-3 en de stationvariant 9-3X hebben namelijk geen verbrandingsmotor meer, maar tanken elektriciteit. Volgens de fabrikant komen ze op een volle batterij zo’n 300 kilometer ver en kunnen ze à la Tesla Model S en Model X ‘door de lucht’ worden geüpdatet.

NEVS heeft weliswaar ‘Sweden’ in de naam, maar is eigendom van een aantal Chinese partijen. Het bedrijf stelde zijn elektrische 9-3 al ruim drie jaar geleden voor, maar lijkt uiteindelijk deze opnieuw ontworpen versie (bron: Autonotizen.de) in productie te willen nemen. Mocht het zover komen, dan zijn we benieuwd of de buitenspiegels inderdaad camera’s blijven.