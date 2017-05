Novitec N-Largo heeft een dikke kont

Voor wie de Ferrari 488 GTB en 488 Spider te smaakvol vindt, is er nu de Novitec N-Largo. Er worden maar elf van deze breedgeschouderde (en vooral dikgebilde) spoilerbeesten gebouwd en dat is maar goed ook.

Hoewel, die uitspraak moeten we nuanceren. We stonden inderdaad met geslepen messen klaar om het over de top tuneruiterlijk van de N-Largo te fileren, maar Novitec heeft zich zowaar ingehouden. Tenminste, qua sjonniespoilerwerk dan… Want waar Novitec ‘all out’ is gegaan, is in het verbreden van de Ferrari 488. De N-Largo is aan de voor- en achterkant maar liefst 7 en 14 centimeter (!) breder geworden.

Novitec monteert vóór 21 inch en achter 22 inch lichtmetalen wielen en banden, die maar net in de wielkasten lijken te passen. De gesmede wielen konden door de toegenomen breedte van de N-Largo heel diep worden gemaakt en kregen van Novitec een concaaf ontwerp mee. Door zijn speciale veren ligt de N-Largo 35 millimeter dichter bij de grond dan een 488.

De 3,9 liter twinturbo V8 achterin de Ferrari is eveneens door Novitec aangepakt. In ‘top spec’ levert het blok nu 772 pk en 892 Nm koppel, wat respectievelijk 102 pk en 132 Nm meer is dan standaard. Van stilstand naar 100 km/h gaat nu in 2,8 seconden (was 3,0 seconden) en de topsnelheid ligt op 342 km/h (was 330 km/h).