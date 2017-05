Pagani kiest het luchtruim

Pagani eigenaren die niet op een paar centen extra hoeven te kijken kunnen binnenkort de cabine van hun privé-vliegtuig laten voorzien van een Pagani interieur.

De Italiaanse autobouwer heeft daartoe een overeenkomst gesloten met Airbus Corporate Jets. De eerste vrucht van die samenwerking, een Airbus ACJ319neo met Infinito cabine, werd vorige week voor het eerst getoond.

Vertrouwde Pagani omgeving

Het interieur is uiteraard rijkelijk voorzien van fraaie huiden en andere hoogwaardige materialen, zoals het door Pagani binnenshuis ontwikkelde CarboTitanium, wat ondermeer terug te vinden is in de Zonda R circuit auto. Uiteraard is er ook rijkelijk gestrooid met koolstofvezel en zijn de lichtpunten van de cabine afgeleid van bedieningselementen uit Pagani sportwagen interieurs. De acht gasten aan boord van een ACJ319neo kunnen onder anderen genieten van een speciaal hemeldisplay over de lengte van de cabine. Dit scherm kan niet alleen livestream van de buitenlucht tonen, maar ook andere afbeeldingen.

Beproefd concept

Pagani is zeker niet de eerste autofabrikant die zich aan een vliegtuigcabine waagt. BMW werkte de afgelopen jaren samen met Boeing, Dassault en Embraer. Mercedes-Benz en Lufthansa toonden in 2015 hun visie op de ultieme cabine. Bij Brabus kun je eveneens terecht voor een opgeleukt interieur.