Porsche gaat 911 R-speculanten hard aanpakken

Heb jij een Porsche 911 R gekocht en hem daarna meteen van de hand gedaan voor een krankzinnig bedrag? Dan ben je zwaar de pineut, want Porsche heeft je in de smiezen. Het moet afgelopen zijn met dat gespeculeer, vindt het merk.

“Ik wil graag dat mijn auto’s gebruikt worden”, zei Porsche-ontwikkelingsdirecteur Andreas Preuninger tegen Car and Driver. “Daar hebben we ze voor gebouwd. Ze zijn er niet om weggezet te worden en stof te verzamelen. Ik vind het maar niks dat sommige mensen onze auto’s alleen maar kopen om er geld aan te verdienen.”

“Wij zijn geen beleggingsfonds, zou ik willen zeggen tegen alle 911 R-eigenaren die nu moord en brand schreeuwen”

Preuninger weet dat sommige 911 R-kopers geïrriteerd zijn omdat de nieuwe 911 GT3 leverbaar is met een handbak (en dat was nou juist het ‘unique selling point’ van de R), maar heeft daar weinig sympathie voor. “Wij zijn geen beleggingsfonds, zou ik willen zeggen tegen alle 911 R-eigenaren die nu moord en brand schreeuwen.”

“We houden nauwgezet in de gaten wie onze gelimiteerde modellen kopen om ze gelijk weer te verkopen”, gaat Preuninger verder. “En die mensen zullen in de toekomst niet zo snel meer in aanmerking komen voor een van onze speciale auto’s. Dat is niet om ze te straffen, maar dat is om er zeker van te zijn dat onze sportwagens terecht komen bij klanten die ze ook echt gebruiken. Ik denk dat dat heel eerlijk is.”

De Porsche 911 R werd vorig jaar geïntroduceerd en is simpel gezegd een GT3 RS zonder achtervleugel en met een handbak. Er zijn niet meer dan 991 exemplaren van gebouwd, die in Duitsland net geen 190.000 euro per stuk kostten. Inmiddels worden ze echter aangeboden voor prijzen tussen de 400.000 en 700.000 euro.