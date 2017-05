Nieuwe Renault Mégane R.S. nu al nakend

Als Renault in september de Mégane R.S. lanceert is het uiterlijk in ieder geval geen verrassing meer. Vorige week joeg Formule 1-coureur Nico Hülkenberg al een gecamoufleerd exemplaar door de straten van Monaco en nu zien we de R.S. ‘in the flesh’.

De foto is gelekt via Megane Rs Online en laat eigenlijk weinig verrassends zien. Zoals het een ‘hot hatch’ betaamt, is de Mégane R.S. lekker dik uitgevoerd, met een centrale uitlaat, een diffuser, grote lichtmetalen wielen en een flinke bumperpartij. Het interieur van de Renault is uiteraard aangekleed met Alcantara, rode stiksels en een sportstuur.

Hoeveel vermogen de Mégane R.S. levert is niet bekend. De vorige generatie ging echter tot maximaal 275 pk, dus zal de nieuweling waarschijnlijk minimaal 300 pk aan het asfalt brengen, uiteraard weer uit een viercilinder turbomotor. De Mégane R.S. wordt leverbaar met een handgeschakelde zesbak of een automaat met dubbele koppeling. Hij krijgt net als de Mégane GT vierwielsturing mee.