Robert Melville is nieuwe ontwerpbaas McLaren

Robert Melville is benoemd tot ontwerpdirecteur van McLaren. Tot voor kort was hij als senior designer verantwoordelijk voor de looks van de Sport Series (540C, 570S en 570GT) en de nieuwe Super Series (720S).

Melville werkt sinds 2009 voor McLaren en werd vijf jaar later benoemd tot senior designer. Daarvoor werkte hij voor General Motors en Jaguar Land Rover, waar zijn ontwerp werd gekozen als basis voor de LRX Concept en later de Evoque. Bij General Motors was hij betrokken bij de Cadillac Converj Concept, die zou leiden tot de ELR.

Over de vorige ontwerpdirecteur Frank Stephenson houdt McLaren zich op de vlakte. De fabrikant meldt alleen dat hij heeft besloten om McLaren te verlaten. Het gerucht gaat overigens dat Stephenson terugkeert naar Mini, waar hij tussen 1996 en 2002 ook al werkte. Hij was ook ontwerper bij Ford, BMW, Maserati, Ferrari, Fiat, Lancia en Alfa Romeo.