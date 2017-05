Rolls-Royce Sweptail is one-off van 11,5 miljoen euro

Deze Rolls-Royce Phantom Coupé is uniek. Hij is in opdracht van een (zeer) vermogende klant gebouwd en werd op Villa d’Este onthuld. Rolls-Royce noemt hem, heel chic, de Sweptail, maar om eerlijk te zijn zien wij alleen maar een Phantom Coupé in een harembroek.

In een drollenvanger dus… En ja, dat soort termen horen natuurlijk niet bij een edel merk als Rolls-Royce, maar wij kunnen het niet meer van ons netvlies krijgen. Van opzij en van achteren lijkt de Sweptail zo’n doorzakkende harembroek te dragen. De voorkant vinden we helemaal geweldig, maar die schuin aflopende achterkant doet de Wraith toch beter in onze optiek.

“Het meest opvallende element aan het design is het dak, dat van voor tot achter van glas is”

Maar goed, smaken verschillen. Als de koper er maar blij mee is. En dat zal hij (geen vrouw is gek genoeg om zoiets te bestellen toch?) ongetwijfeld zijn. Niet alleen heeft hij een automobiel dat niemand heeft, ook zal hij er in de toekomst vast een flinke duit voor kunnen vangen. Hoewel, het gerucht gaat dat de eigenaar er zo’n 11,5 miljoen euro voor heeft betaald, dus valt dat laatste waarschijnlijk in het water.

Hij kreeg voor dat geld wel bijna volledig carte blanche. De ontwerpers van Rolls-Royce tekenden voor hem een tweezitscoupé met de lijnen van een jacht. Lijnen die tegelijkertijd teruggrijpen op vroege ‘coachbuilt’ Rolls-Royces uit de jaren twintig en dertig. Het meest opvallende element aan het design is misschien wel het dak, dat van voor tot achter van glas is.