Speciale bestelling: Eerste Chinese Volvo S90 onderweg

Morgen worden in het Belgische Zeebrugge de eerste in China geproduceerde Volvo S90 modellen verwacht. De Zweedse autofabrikant heeft bovendien een primeur te pakken: de auto’s arriveren per trein.

Volvo is de eerste autobouwer die gebruikt maakt van het China-Europa traject dat eerder dit jaar in gebruik werd genomen. De route is onderdeel van het ‘One Belt, One Road’ programma, een moderne variant van de Zijderoute waarmee Peking middels infrastructuur projecten onder andere de handel met de Kaukasus en Europe wil bevorderen.

Passen en meten

Volgens Volvo wordt de reistijd van de fabriek in Daqing naar Zeebrugge door de treinverbinding met ongeveer tweederde teruggebracht. De fabrikant geeft geen exacte reisduur, maar naar verluidt is de trein slechts 18 dagen onderweg. De CO2 emissies van het transport per trein liggen eveneens een stuk lager vergeleken met de route over zee, aldus Volvo. De Zweden maken voor het transport gebruik van een speciaal daarvoor ontwikkelde container. Met wat passen en meten kan Volvo er drie voertuigen in kwijt.

LEES OOK: LOTUS WORDT FAMILIE VAN VOLVO: CHINEZEN NEMEN MEERDERHEIDSBELANG