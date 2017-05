Stuurmanswegen Dolomieten: de lekkerste bergpas per BMW 120i

De Dolomieten zijn een onuitputtelijke bron van ongestoord stuurgenot. Snelle slingers, lange doordraaiers en steile hairpins. Kilometer na kilometer. Autovisie testredacteur Peter Hilhorst neemt je mee in de duurtest BMW 120i over een van de lekkerste bergpassen van de Italiaanse Alpen. Lees het complete verhaal met nog veel meer wegtips in Autovisie 12 die nu in de winkel ligt.