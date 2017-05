Trump richt pijlen op Duitse autofabrikanten

De Amerikaanse President Donald Trump heeft volgens bronnen opnieuw gedreigd met importheffingen op auto’s van Duitse makelij.



Tijdens zijn bezoek aan Brussel voor overleg met EU en Navo kopstukken zou Trump uitgehaald hebben naar de Duitse autoindustrie, zo berichtte het weekblad Der Spiegel gisteren.

“De Duitsers zijn slecht, heel slecht,” zou de president gezegd hebben. “Kijk naar al die miljoenen auto’s die zij in de Verenigde Staten verkopen. Wij gaan dit een halt toeroepen.” Vorige maand werden door Europese autofabrikanten 119.170 voertuigen in de VS verkocht. Het gros daarvan – 103.564 exemplaren – door Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Audi en Porsche.

Het is niet de eerste keer dat Trump uithaalt naar buitenlandse autofabrikanten. In januari zei hij nog dat Washington 35% belasting zou moeten heffen op auto’s die buiten de VS geproduceerd zijn.

LEES OOK: BMW NEGEERT TRUMP, INVESTEERT GEWOON IN MEXICO



Indien dergelijke plannen doorgezet worden, zullen de BMW X3, X4, X5 en X6 de dans ontspringen. Deze SUV’s worden namelijk in South Carolina in elkaar gezet. De Volkswagen Passat blijft ook buiten schot. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien het merk in de VS een specifiek model Passat levert.

Amerikanen die in de markt zijn voor een Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe of GLS hebben eveneens niets te vrezen. Deze modellen rollen in Tuscaloosa van de band. Dat geldt ook voor een deel van de C-Klasse productie.