Uw Garage: Buick 700 Series Limited Convertible (1958)

Dwars door ons Uw Garage-archief. Cor van der Hulst uit ’t Zand had altijd al belangstelling voor auto’s met vinnen, maar hij had nooit tijd om er aan te sleutelen. Dat maakt hij nu ruimschoots goed met deze enorme Amerikaanse slee uit de jaren vijftig, een Buick 700 Series Limited Convertible. Vorig jaar stapten we in.