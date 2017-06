Women Behind Wheels – Nu zijn de vrouwen aan zet!

Even een waarschuwing voor de mannen hier. De Renault-webserie Women Behind Wheels kan schokkende beelden bevatten… van vrouwen die jullie het snot voor ogen rijden.

Dreigt een feestje in te kakken, stel dan de vraag: Wie kan er beter autorijden? Mannen of vrouwen? Geheid dat iedereen uit zijn slaap ontwaakt en om het hardst begint te schreeuwen en te gebaren. De mannen schakelen over op hun meest smalende sarcasme en de vrouwen schieten nog harder in de verdediging dan een voetbalteam dat in 5-3-2 speelt.

De rollen omgedraaid

Renault draait de rollen om. In de driedelige webserie Women Behind Wheels gaan juist de dames in de aanval. Shanna van Herk (22) neemt het op tegen Joy Dandlau (27). Ze strijden tegen elkaar in een Renault Clio R.S. Trophy en moeten proberen de snelste ronde neer te zetten op het Midland Circuit in Lelystad. Hun partners mogen alleen maar toekijken en aanmoedigingen roepen vanaf de zijlijn.

Grand Prix van België

En dat laatste moeten ze overtuigend doen, want Shanna en Joy strijden om een prijs die de mannen (en zij zelf natuurlijk ook) maar wat graag willen winnen: een verzorgde trip naar de Formule 1 Grand Prix van België. Kijk vanaf 16 juni op het renault.nl/womenbehindwheels voor de eerste aflevering van Women Behind Wheels, waarin Shanna en Joy tijdens een slalomtest kennismaken met de Renault Clio R.S. Trophy.

Kijk voor meer informatie op renault.nl/womenbehindwheels