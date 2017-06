Women Behind Wheels – Slalomstrijd op het scherpst van de snede

De Renault-webserie Women Behind Wheels schakelt op naar een hoger verzet. ‘No More Ms. Nice Girl’, om een songtitel van Alice Cooper te verhaspelen. De strijd tussen Shanna en Joy is aan!

Waarom? Omdat beide deelneemsters een verzorgde trip naar de Formule 1 Grand Prix van België willen winnen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun partners, die in Women Behind Wheels niet meer mogen doen dan aanmoedigen. De grote vraag? Wie rijdt uiteindelijk de snelste ronde in een Renault Clio R.S. Trophy?

Uitdagend slalomparcours

In de eerste aflevering van Women Behind Wheels is alvast een voordeelseconde te winnen voor de finale. Shanna en Joy kruipen achter het stuur van een 220 pk sterke Renault Clio R.S. Trophy, die ze vervolgens zo snel mogelijk door een uitdagend slalomparcours moeten loodsen. Om hen op weg te helpen, heeft autocoureur Frans Verschuur een aantal tips voor ze.

Ideale lijn is een rechte lijn

“De ideale lijn is een rechte lijn”, legt hij uit. “En die rechte lijn moeten de dames zo veel mogelijk proberen te benaderen in een bocht. Ze beginnen aan de buitenkant, gaan dan naar de binnenkant en eindigen weer aan de buitenkant. Zo ondervindt de auto de minste weerstand en kan hij een stuk harder de hoek om.”

