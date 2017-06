Women Behind Wheels – Voet van de rem, en gaan!

De tweede aflevering van Women Behind Wheels graait naar grip. Want Shanna en Joy vinden nog één obstakel op hun weg naar de finale: een acceleratietest.

Klinkt simpel, en dat is het eigenlijk ook. De Renault Clio R.S. Trophy beschikt immers over Launch Control. Autocoureur Sheila Verschuur legt de werking aan Shanna en Joy uit. “Zo snel mogelijk optrekken doen we door met de linkervoet de rem in te drukken en de rechtervoet alvast op het gaspedaal te zetten. Als we de rem vervolgens loslaten, sprint de auto gelijk weg.”

Voordeelseconde gewonnen

De spanning zit er goed in bij de dames. In de vorige aflevering van Women Behind Wheels wist Joy de Renault Clio R.S. Trophy als snelste door de slalom te manoeuvreren, dus krijgt zij in de finale een voordeelseconde. En die telt! Want in de derde aflevering van Women Behind Wheels is het aan Shanna en Joy om een zo snel mogelijke rondetijd neer te zetten in de Renault Clio R.S. Trophy.

Verzorgde trip naar de Formule 1

Shanna moet deze acceleratietest winnen om in de strijd te blijven. De hoofdprijs van Women Behind Wheels is een volledig verzorgde trip naar de Formule 1 Grand Prix van België, dus staat er veel op het spel. Niet alleen voor Shanna en Joy zelf, maar ook voor hun vriendjes. Die staan nagelbijtend langs de kant, want die Formule 1-reis… Die is ook voor hen.

Kijk vanaf 30 juni op renault.nl/womenbehindwheels voor aflevering #3: De Finale