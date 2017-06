Autovisie TV: Mulholland Drive in de Maserati Levante

De beste weg van Californië. Zo wordt Mulholland Drive ook wel genoemd. Werner Budding gaat in deze aflevering van Autovisie TV in een Maserati Levante op zoek naar de geheimen van de weg. Mulholland Drive werd namelijk niet alleen beroemd door de gelijknamige film, maar ook door televisiepresentator Jay Leno, die er vrijwel elke week te vinden is. Toch is hij niet de enige presentator die graag Mulholland Drive rijdt…