Autovisie TV: Door Oman in de Audi RS3 Limousine (2017)

Al jaren is er een wapenwedloop gaande tussen Mercedes-AMG en Audi Sport GmbH. Met de vernieuwde Audi RS3 heeft Audi voorlopig weer de sterkste ‘hot hatch’ in handen. Maar wacht eens, die hete hatchback is er nu ook als sedan: de RS3 Limousine. In deze aflevering van Autovisie TV stapt Werner Budding in de 400 pk sterke geweldenaar. Wij kunnen maar één ding zeggen: speakers open!