Review: Jeep Compass (2017)

Tot op heden heeft Jeep niet echt kunnen profiteren van de enorme run op compacte crossovers en SUV’s in Europa. Met de nieuwe Jeep Compass willen de Amerikanen het op gaan nemen tegen populaire modellen als de Nissan Qashqai en de Mazda CX-5. Autovisie-redacteur Dries van den Elzen zoekt uit of dit de Jeep is waar Europeanen voor gaan vallen.



KLIK HIER OM DE VIDEO OP YOUTUBE TE BEKIJKEN