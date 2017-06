Sjoerds Weetjes #33: Hoe uitlaateindstukken jou foppen

Er was een tijd dat niemand zich bekommerde over de uitlaateindstukken aan de achterzijde van een auto. Toch werd het plotseling een ‘dingetje’. Vandaag de dag lijken de uitlaatpijpen weer te mogen. Lijken, want in sommige gevallen is niets wat het lijkt. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen laat dat aan de hand van de oliegestookte Peugeot 308 zien, maar veel fabrikanten passen dit trucje toe!