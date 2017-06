Nieuwe BMW zes-in-lijn … voor je horloges

Ondanks pruttelende driecilinders in modellen als de 2 Serie en zelfs 3 Serie is er geen motorvariant zo synoniem met BMW als een zes-in-lijn. Liefhebbers van het blok kunnen nu hun passie onderstrepen met een nieuw gadget.

Vulcan Innova legt op dit moment de laatste hand aan een nieuwe variant van hun inmiddels befaamde horlogeopwinder op basis van een BMW zes-in-lijn, de VI52. Tweeënvijftig cilinderkoppen worden er voor het project gebruikt, allen met verschillende mate van slijtage. Het laat zich inmiddels raden dat Vulcan Innova de BMW M52 motor als basis gebruikte.

De drijfstangen en zuigers zijn zo aangepast dat ze kunnen fungeren als opwinders die automatische horloges van energie kunnen voorzien. De nieuwste VI52 variant is geheel verchroomd. Het vastzetten van de klokjes voor het opwinden geschiedt, hoe kan het ook anders, door middel van een contactsleutel. Is een BMW M52 blok je te min, weet dan dat er elders in de wereld ook een horlogeopwinder op basis van de Bugatti Veyron W16 motor beschikbaar is.