Prijzen BMW 6 GT bekend

Pas vanaf november 2017 staat de fonkelnieuwe BMW 6 Gran Turismo bij de Nederlandse dealers, maar de importeur heeft de prijslijsten al bij zijn vertegenwoordigers neergelegd voor het geval iemand zich niet kan inhouden om een 6 GT te bestellen. Wie de auto eerst in levende lijve wil zien, dient te wachten tot de IAA-autoshow in Frankfurt in september, waar de grote vijfdeurs hatchback zijn werelddebuut maakt.

Wat kost de 6 GT dan? Dat is uiteraard afhankelijk van de motorisering.Bij de marktintroductie zal er keuze zijn uit de motorversies 630i, 640i en 630d, waarvan met uitzondering van de 630i naast een achterwielaangedreven type ook een vierwielaangedreven xDrive-uitvoering leverbaar is. De prijslijst start voorlopig bij € 72.741,- voor de 630i. De 640i kost minimaal € 79.728,- en met vierwielaandrijving zelfs € 88.686,-. De voordeligste dieseluitvoering staat op de prijslijst voor € 82.018,- (xDrive: € 88.034,-).

M8

De 6 Gran Turismo volgt de 5 GT op., waarvan de productie afgelopen februari al is beëindigd. De 6 GT staat nu naast de 6 Coupé, 6 Cabriolet en 6 Gran Coupé in het programma, maar zal uiteindelijk alleen overblijven. De Duitsers vervangen de bestaande carrosserievarianten door dezelfde bodystijlen, maar dan als 8 Serie. De M6 wordt na de modelwissel een M8.

Kofferkleplijn

In vergelijking met zijn voorganger is de 6 GT bijna 8 cm langer, heeft hij dezelfde breedte en is hij 2,1 cm langer. De daklijn ligt echter 2,1 cm lager., terwijl de kofferkleplijn 6,4 cm lager eindigt. Door de nieuwe afmetingen oogt de 6 GT wat fraaier en dynamischer dan de 5 GT> Binnen deze afmetingen biedt de 6 GT plaats aan vijf personen. De karakteristieke achterklep van de vorige editie is op de 6 GT achterwege gelaten. De constructie met dubbel scharniersysteem, zodat je kon kiezen tussen een sedan- en een hatchbackklep werd in de praktijk niet veel gebruikt, stelt BMW. Bovendien zorgt de constructie voor een nauwere doorlaad van de bagageruimte en is de klep zelf tamelijk zwaar. De bak is overigens nu 610 liter groot, wat 110 liter meer is dan in zijn voorganger.