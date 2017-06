Skoda bouwt 15 miljoenste auto onder supervisie Volkswagen

Het lijkt wel of Skoda een werknemer fulltime productie-aantallen laat controleren, want het ene verkoopbericht na het andere volgt. Bouwde de fabrikant recent nog de viermiljoenste Fabia, nu is het de beurt aan de 15-miljoenste Skoda onder supervisie van Volkswagen.

Samenwerking

Een samenwerking, zo zien Volkswagen en met name Skoda de productie van de huidige modellen. Alweer in 1991 trad Skoda toe tot de Volkswagen Group. Sindsdien heeft de Tsjechische autobouwer ook een enorme vlucht gemaakt als het gaat om de bouw van auto’s. De autofabrikant mag dan sinds 1905 auto’s bouwen, op het moment dat Volkswagen instapte stond de productieteller op meer dan vier miljoen eenheden. In de afgelopen 26 jaar kwamen daar liefst 15 miljoen stuks bij, zo meldt de productieteller.

Productierecord

Met name in de afgelopen jaren groeide Skoda heel hard. Afgelopen jaar boekte het 112 jaar oude bedrijf een nieuw verkooprecord. Er verlieten over heel 2017 zo’n 1.126.500 voertuigen de productiepoorten. Ter vergelijking, in 1991 lag het jaarvolume op zo’n 170.000 auto’s.

Fabrieken

Skoda bouwt zijn modellen in verschillende fabrieken. In Tsjechië staan er productiefaciliteiten in Mladá Boleslav, Kvasiny en Vrchlabí, terwijl het ook auto’s bouwt of laat bouwen in China, India, Rusland en Slowakije.

Skoda-productie onder supervisie Volkswagen

FAVORIT: 768.690 (1991 – 1995)

FELICIA: 1.401.489 (1994 – 2001)

OCTAVIA: 5.618.597 (1996 – tot heden)

FABIA: 4.004.569 (1999 – tot heden)

SUPERB: 1.026.055 (2001 – tot heden)

ROOMSTER: 371.503 (2006 – 2015)

YETI: 659.631 (2009 – tot heden)

CITIGO: 222.127 (2011 – tot heden)

RAPID: 892.732 (2011 – tot heden)

KODIAQ: 34.607 (2016 – tot heden)

TOTAAL: 15.000.000 (1991 – tot heden)

Productiemijlpalen Skoda

2006: 10.000.000 Skoda’s

2009: 12.000.000

2012: 14.000.000

2013: 15.000.000

2016: 18.000.000

2016: 19.000.000