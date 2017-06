Potente viercilinder voor vierdeurs Jaguar-modellen erbij

Na zijn debuut in de F-Type krijgen nu ook de Jaguar-modellen XE, XF en F-Pace de beschikking over de sterkste versie van de 2,0 liter viercilinder benzinemotor tot nu toe. Het blok is een eigen ontwikkeling van de Engelsen.

Het gaat om een viercilinder met een slagvolume van 2,0 liter, voorzien van twin-scroll turbo’s. Net als in de tweedeurs F-Type levert de direct ingespoten Ingenium-benzinemotor in de vierdeurs Jaguar-modellen 300 pk en genereert het blok een koppel van 400 Nm. De trekkracht wordt in de XE en XF via of de achterste of alle wielen op de weg overgebracht. Voor de F-Pace kiest Jaguar alleen voor vierwielaandrijving. Een automaat met acht verzetten zorgt voor de krachtoverbrenging tussen motor en wielen.

P300

De intern P300 gedoopte krachtbron brengt de F-Pace in 6,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De XF is 0,2 tellen rapper, de XE zelfs 0,5 seconden. Het verbruik varieert van 7,7 l/100 km voor de F-Pace tot 6,9 l/100 km voor de XE.

Range Rover Velar

De bouw van de motor heeft in het Engelse Wolverhampton plaats. De fabriek vervaardigt het blok reeds voor Land Rover, dat de motor in de Discovery Sport en Evoque toepast. Eind dit jaar komt het blok ook in de Range Rover Velar beschikbaar.