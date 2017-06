BMW X3 heeft een compléét nieuwe jas aan

De nieuwe BMW X3 is écht nieuw. BMW heeft zelfs de beroemde, historische Hofmeister-knik uit het maatpak gestreken. Kenmerkend voor vrijwel alle BMW’s is de beroemde knik in de achterste zijruit, maar voor de X3 neemt de autobouwer afscheid van het karakteristieke stylingdetail. Nee, dit zijn geen geshopte foto’s, het zijn de officiële persfoto’s. BMW stelt de nieuwe X3 half september op de IAA-autoshow in Frankfurt voor en zal kort daarna met de verkoop van de SUV starten.

Het is de derde maal dat de X3 wordt geïntroduceerd en dit is de langste versie tot nu toe. Met een lengte van 4,71 meter staan de bumpers vier hele centimeters verder uit elkaar. De wielbasis groeide 5 cm, zodat de assen nu 2,86 meter uit elkaar staan. In de breedte kwam er een centimeter bij, in de hoogte ging er één af. Hoewel hij iets groter is dan de huidige editie staat de SUV op een afwijkende bodemsectie. De nieuwe architectuur stelt de fabrikant in staat om op dezelfde technische basis ook een elektrische variant te gaan bouwen. En die batterij-auto komt er. In 2019 moet de levering van start gaan.

Iets gegroeid

De X3 biedt onveranderd plaats aan vijf personen. De bestuurder kijkt uit over een dashboard dat meer dan ooit naar hem is gericht. Volgens BMW kunnen de inzittenden meer spullen meenemen en in het interieur opbergen. De bagageruimte heeft er geen litertje bij gekregen. In de standaard vijfpersoonsopstelling meet de bak onveranderd 550 liter, terwijl met de achterbank neergeklapt wederom 1600 liter voorhanden is. De driedelige leuning (40:20:40) van de achterbank kan met hulp van een hendel vanuit de laadruimte worden neergeklapt.

Motorengamma

BMW kiest ervoor om de X3 als twee- (sDrive) en vierwielaandrijver (xDrive) te brengen, maar biedt in Europa de SUV alleen met all wheel drive aan. De trekkracht komt bij de marktintroductie in november van een 2,0 liter viercilinder diesel (20d xDrive, 190 pk) en 3,0 liter zescilinder diesel (30d xDrive, 265 pk), alsmede een 360 pk sterke 3.0-zescilinder benzine. Laatstgenoemde valt onder het M-label en luistert naar de naam M40i. Van de X4 is er reeds een dergelijke sportversie, al heeft dat model iets minder koppel beschikbaar.

Uiteraard profiteert de X3 van nieuwe veiligheids- en comfortverhogende voorzieningen die op de 5 en 7 Serie zijn geïntroduceerd. Zo is de X3 leverbaar met aan adaptieve cruise control met stop-and-go-functie, Lane Change Assist, verkeersbordherkenning (inclusief eenrichtingsverkeer), active steering voor stuurcorrecties en waarschuwing voor kruisend verkeer achter de auto.

Technische gegevens

(Afwijkende waarden M40i tussen haakjes)

Lengte: 470,8 cm (471,6 cm)

Breedte: 189,1 cm (189,7 cm)

Hoogte: 167,6 cm

Wielbasis: 286,4 cm

Tankinhoud: 60 l (65 l)

Bagagevolume: 550-1600 l

X3 M40i xDrive

Motor: zes-in-lijn, twin-scroll turbo

Cilinderinhoud: 2.998 cc

Vermogen: 360 pk

Koppel: 500 Nm

Acc. 0-100 km/h: 4,8 s.

Topsnelheid: 250 km/h

Gem. verbruik: 8,2 l/100 km

X3 20d xDrive

Motor: vier-in-lijn, turbo

Cilinderinhoud: 1.995 cc

Vermogen: 190 pk

Koppel: 400 Nm

Acc. 0-100 km/h: 8,0 s.

Topsnelheid: 213 km/h

Gem. verbruik: 5,0 l/100 km

X3 30d xDrive

Motor: zes-in-lijn, turbo

Cilinderinhoud: 2.993 cc

Vermogen: 265 pk

Koppel: 620 Nm

Acc. 0-100 km/h: 4,8 s.

Topsnelheid: 240 km/h

Gem. verbruik: 5,7 l/100 km