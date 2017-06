Abarth 695 Rivale is bijna letterlijk een landjacht

Als je het over een redelijk willekeurig jubileum hebt… Botenbouwer Riva viert zijn 175ste verjaardag en Abarth viert die vrolijk mee. Want er komt een “ultra-limited edition”, zoals Abarth dat noemt, van eigenlijk best veel auto’s. Om precies te zijn, 350 exemplaren van de Abarth 695 Rivale 175 Anniversary.

Die 350 stuks zijn verdeeld in 175 hatchbacks en 175 cabriolets. Daarbij komen er ook nog ‘gewone’ Abarths 695 Rivale op de markt. Allemaal zijn ze te herkennen aan hun carrosserie in Riva Sera Blue en Shark Grey, met daartussen een lichtblauwe dubbele streep (geïnspireerd op het nieuwe Riva-jacht, de 56 Rivale). De deurgrepen en kofferklep zijn afgewerkt met chroom. In het interieur van de 695 Rivale vinden we vooral veel blauw leer.

LEES OOK: ABARTH 595 IN HET NIEUW

De gelimiteerde 695 Rivale 175 Anniversary heeft dan weer blauw-zwarte, met leer beklede stoelen, speciale 17 inch lichtmetalen wielen en genummerde logo’s. Onder het motorkapje van alle 695 Rivale’s ligt een 1,4 liter turbomotor, die goed is voor 180 pk en 250 Nm koppel. Van stilstand naar 100 km/h moet in 6,7 seconden geklaard kunnen worden. De topsnelheid van de Abarth ligt op 225 km/h.