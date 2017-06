Achter de schermen bij Ferrari 812 Superfast

Een atmosferische twaalfcilinder met 800 pk. Onhandelbaar, of toch te temmen? Autovisie testredacteur Werner Budding stapt vandaag achter het stuur van de gloednieuwe Ferrari 812 Superfast om dat uit te zoeken en jij kunt achter de schermen al meegenieten.

De Ferrari 812 Superfast, de opvolger van de F12berlinetta, heeft een atmosferische 6,5 liter V12. Met 800 pk is hij nog eens 60 pk sterker dan die auto. Als je het gaat vergelijken met het beginjaar van Ferrari is het helemaal een bizar verschil. In 1947 had de 125 S namelijk een 1,5 liter V12 met 118 pk. Vandaag kun je achter de schermen meekijken met Werner Budding tijdens zijn testwerk met de Ferrari 812 Superfast op Facebook, Instagram en Twitter. Uiteraard kun je het ook volgen via Autovisie Facebook en Autovisie Twitter!