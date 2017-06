Aftellen voor nieuwe BMW X3, slechts tot 26 juni

Op het moment dat de X3 zich opmaakt voor de viering van zijn zevende verjaardag, stelt BMW de volgende generatie voor. Maandag 26 juni is het zover, dan onthult de fabrikant de derde editie.

In de fabriek in het Amerikaanse Spartanburg wordt momenteel de onthullingsceremonie voorbereid. Maandag zal het management van BMW daar het doek van de nieuwe X3 trekken. Hoewel de volgende editie voor het vasteland van Europa uit Spartanburg zal komen, gaat BMW de X3 op meerdere plaatsen ter wereld bouwen. De derde generatie zal tevens het levenslicht in Zuid-Afrika en China zien.

Designstijl

Op de nieuwe X3 introduceert BMW een nieuwe designstijl, maar de ontwerptaal vormt niet echt de basis voor alle toekomstige X-producten. De X3 onderscheidt zich duidelijk van de volgend jaar te introduceren X2. Vooral het front van de X3 zal sterk afwijken van dat van zijn kleinere broer.

Groter en ruimer

De X3 belooft groter en ruimer te zijn dan zijn voorganger. Hij biedt ook meer en betere opbergmogelijkheden. BMW geeft daar volgende week meer duidelijkheid over.

Elektrische X3

Vermoedelijk maakt de fabrikant dan ook details van het compleet nieuwe platform bekend. De X3 krijgt een bodemsectie dat zowel voor verbrandingsmotoren als voor elektrotechniek geschikt is. De X3 debuteert met benzine- en dieselmotoren. In 2020 komt er een volledig elektrische versie bij.

foto’s Wilco Blok