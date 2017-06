Alpine trapt met twee Nederlandse verkooppunten af

Alpine zet de volgende stap in zijn proces om terug te keren op de markt. De auto werd al afgelopen maart voorgesteld, nu is het tijd om de vertegenwoordigers van het herrezen merk aan te kondigen. Voor de Nederlandse markt zijn twee Alpine Centers aangesteld. Mogelijk worden er in een later stadium meer geopend.

Voor het dealerschap van Alpine hadden zich meerdere Nederlandse ondernemers gemeld. Maar na een zorgvuldige selectie door het hoofdkantoor van Alpine is gekozen voor Stam Autobedrijven uit in Soestdijk en Munsterhuis Sportscars in Hengelo. Volgens de woordvoerster van Alpine is de keuze voor Stam gevallen vanwege de eerdere banden tussen het merk en het bedrijf, terwijl Munsterhuis ervaring heeft met de verkoop van sportwagens. Bovendien speelt de ligging van de bedrijven een rol.

Ervaring met hogere segment

Tegenover Autovisie liet Alpine’s directeur Michael van der Sande al eerder weten dat hij de voorkeur geeft aan bedrijven die ervaring met de sportwagens van het merk hebben. Bovendien moet het bedrijf klanten te woord kunnen staan die al een sportwagen rijden. Hij gaf aan dat de doelgroep voor de Alpine A110, zoals de eerste nieuwe auto van het merk heet, auto’s uit de hogere segmenten rijden en dat de vertegenwoordiger van Alpine wel ervaring moet hebben met de inruil en verkoop van dergelijke modellen.

Uitbreiding

De eerste Alpine Centers worden eind dit jaar geopend. De bedrijven dienen een eigen showroom en werkplaats te krijgen. Afhankelijk van de verkoopresultaten zal de importeur kijken of twee verkoop- en servicepunten voldoende is. Mocht er behoefte aan zijn dan zal Alpine meerdere vestigingen aanstellen.