Alstublieft… Dit is de nieuwe Hyundai Kona

Hyundai meldt doodleuk dat het nog wat “verdere details” van de aankomende Kona heeft onthuld. Euhm… Hyundai… Dit zijn geen details. Dit is gewoon de hele auto hoor.

Vooruit, de foto’s die Hyundai rondstuurt, zijn wat donker. Maar na wat klooien in een simpel beeldbewerkingsprogramma is de Kona duidelijk te zien. En dat is een aangename verrassing! Want van de voorkant oogt de crossover imponerend, met zijn diepe grille en geknepen dagrijverlichting. De duidelijk geprononceerde wielkasten geven de Hyundai een dikke uitstraling, maar helaas oogt de achterkant wat dertien-in-een-dozijn. Het algehele lijnenspel van de Kona doet schuin van voren een klein beetje denken aan de DS 4, is onze indruk.

Hoe dan ook, de Kona (of Kauai in Portugees sprekende landen) moet een plek veroveren in het populaire segment van de B-segment SUV’s. Daar maken momenteel onder meer de Renault Captur, Nissan Juke, Opel Mokka en Citroën C4 Cactus de dienst uit. Hyundai introduceert de Kona in september op de autoshow van Frankfurt. De compacte Koreaanse crossover – die is genoemd naar een kustdistrict op het grootste eiland van Hawaii – gaat begin 2018 in de verkoop.