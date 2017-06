Arona is volgende stap in Seats SUV-offensief

Na jarenlang van twijfel heeft Seat de SUV-smaak flink te pakken. Vorig jaar verscheen al de Ateca in het C-segment. Nu maakt Seat zich op voor zijn Compact SUV. Daarmee is het offensief nog niet ten einde. Komend jaar verschijnt een grote zevenpersoons SUV.

Natuurlijk kan het kleine Seat het drieluik niet alleen ophoesten. Vandaar dat van de Seat-telgen ook afgeleiden komen, die dan onder de merknamen Skoda en Volkswagen op de wereld komen. De Ateca kwam samen met de Tiguan en Karoq. De vandaag gepresenteerde Seat Arona komt samen met een Skoda-model en de nog officieel aan te kondigen Volkswagen T-Roc. De grote SUV wordt op zijn beurt een broer van de Volkswagen Tiguan Allspace en Skoda Kodiaq. Technisch is elke drieling gelijk, maar de auto’s wijken af in design en maatvoering.

zitpositie

Uit het Volkswagen Groep-clubje voor het B SUV-segment bijt de Arona de spits af. De compacte SUV is overduidelijk familie van de grotere Ateca, maar onderscheidt zich duidelijk van de Ibiza waarop hij is gebaseerd. Seat geeft de Arona ook een fors grotere lengte. Hij meet 4,14 meter in de lengte, waarmee de vijfzitter bijna 8 cm langer is dan de Ibiza. In de hoogte bedraagt het onderlinge verschil net geen 10 cm, maar de zithoogte kent een kleiner verschil. Het meubilair in de Arona staat vóór 3,7 cm en achter 3,3 cm hoger dan in zijn hatchback-broer.

Seat Drive Profile

Binnen deze afmetingen profiteert de Arona van de techniek en voorzieningen van de Ibiza. Zo is de SUV net als de hatchback leverbaar met zaken als Seat Drive Profile, BeatsAudio-systeem, adaptive cruise control met stop-and-go-functie, achteruitrijcamera, draadloze telefoonlader en automatisch inparkeerhulpsysteem. Voor de aandrijving zorgen de bekende blokken 1.0 TSI (95 en 115 pk), 1.5 TSI (150 pk) en 1.6 TDI (85 en 115 pk).

Captur-concurrent

Seat stelt de Arona voor het eerst aan het publiek op de IAA-autoshow in Frankfurt voor. De marktintroductie van de Renault Captur- en Peugeot 2008-concurrent staat voor eind dit jaar gepland. De Volkswagen T-Roc komt eveneens dit jaar. Op de Skoda-telg is het nog tot 2018 wachten.