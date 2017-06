Aston Martin komt in 2020 met 488 GTB-concurrent

Aston Martin wil ook een punt van de ‘Ferrari 488 GTB, Lamborghini Huracán en McLaren 720S’-taart. Dus brengt het Britse merk in 2020 een supersportwagen met middenmotor op de markt.

Dat zei althans Aston Martin-baas Andy Palmer tegen Auto Express. “We brengen de komende zeven jaar ieder jaar een nieuw model uit”, legde hij uit. “Dat begint met onze GT’s: de DB11, Vantage en Vanquish. Vervolgens komt in 2019 de DBX uit en volgt een jaar later de 488-concurrent, zoals ik hem nu maar even noem.”

“Het DNA van de Valkyrie komt zeker terug in de 488-concurrent”

Om even het hele schema af te gaan: Dit jaar wordt de nieuwe Vantage geïntroduceerd, volgend jaar de kersverse Vanquish, in 2019 de DBX-crossover, in 2020 de ‘488-concurrent’, in 2021 de Lagonda One, in 2020 de Lagonda Two en uiteindelijk in 2023 de DB12 als opvolger van de DB11.

“Er zit straks een behoorlijk prijsgat tussen de Vantage, DB11 en Vanquish aan de ene kant en de miljoenen kostende Valkyrie aan de andere kant”, aldus Palmer. “Daartussen zit ruimte voor een 488 GTB-achtige sportwagen. […] Die hoeft niet per se een middenmotor te krijgen, maar het is daarmee wel makkelijker om een gewichtsverdeling van 50:50 te krijgen. En bovendien, in dat marktsegment hebben alle auto’s een middenmotor.”

LEES OOK: EINDELIJK! ASTON MARTIN MAAKT WEER WINST

“Het DNA van de Valkyrie komt zeker terug in de 488-concurrent”, vertelde Palmer. “De sportwagen wordt grotendeels uit composietmateriaal opgebouwd, maar krijgt ook wat technologie van de nieuwe Vanquish.”