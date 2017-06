Aston Martin DB11 V8 heeft een AMG-hart

Wie zegt dat Aston Martin niet aan de minderbedeelden denkt? Speciaal voor de ‘gewone’ rijken, die geen DB11 met twaalfcilinder kunnen betalen, introduceert het merk deze DB11 V8.

Dat hij eraan zat te komen, wisten we al langer. Aston Martin is immers de samenwerking aangegaan met Mercedes-AMG, dus is het geen verrassing dat de DB11 is uitgerust met de 4,0 liter twinturbo V8 uit onder meer de AMG GT S. Het blok levert 510 pk en 675 Nm (25 Nm meer dan in de AMG GT S). De DB11 gaat ermee in 4,0 seconden van stilstand naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 301 km/h.

“De Aston Martin DB11 V8 doet niet veel onder voor zijn V12-broer”

Daarmee doet de DB11 V8 niet heel veel onder voor zijn V12-broer. Die diept uit zijn 5,2 liter twinturbo V12 een vermogen van 608 pk en 700 Nm koppel op. Hij haalt 100 km/h in 3,9 seconden, maar blaast door tot een top van 340 km/h. Dat de DB11 V8 zo goed kan bijblijven, heeft onder meer te maken met zijn gewicht. De auto is 115 kilogram lichter dan de DB11 V12 en komt uit op 1760 kilogram.

Aston Martin benoemt daarbij een ander voordeel van de V8. De DB11 is nu beter geschikt voor markten waar belasting wordt geheven op basis van motorinhoud, zoals de Chinese markt. Ook is de DB11 met achtcilinder minder dorstig. Volgens Aston Martin zou hij 1 op 10 moeten lopen. Ter vergelijking: de V12 moet in theorie 1 op 8,5 halen.

Ten opzichte van de DB11 V12 heeft Aston Martin meer wijzigingen doorgevoerd dan alleen de motor. De DB11 V8 heeft bijvoorbeeld een sportiever afgesteld onderstel en een vergeeflijker ESP-systeem. Aston Martin wil de V8 duidelijk neerzetten als het sportievere alternatief. De V12 is de grand tourer.

Van de buitenkant is de DB11 V8 te herkennen aan zijn donkergrijze wielen, donkere koplampen en zijn twee roosters in de motorkap (de V12 heeft er vier). Wat het nieuwe model in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend. De twaalfcilinder is er vanaf ruim 270.000 euro.