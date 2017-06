Aston Martin Vantage AMR blaast de kaars keihard uit

Die arme Aston Martin Vantage! Dacht de bijkans bejaarde sportwagen eindelijk met pensioen te kunnen, moet ‘ie nog een laatste keer komen opdraven. Als extreme Vantage AMR en ijzervretende Vantage AMR Pro.

Even terug naar de Autosalon van Genève. Daar introduceerde Aston Martin het Aston Martin Racing-label (AMR) en twee studiemodellen: de Rapide AMR en de Vantage AMR Pro. AMR moet ervoor zorgen dat Aston Martin zijn deelname aan het FIA World Endurance Championship beter kan vermarkten. AMR moet de link tussen de racerij en de straatauto’s duidelijker maken.

Het ‘submerk’ komt er in twee sterkten: AMR en AMR Pro. Oneerbiedig gezegd is de Vantage AMR weinig meer dan een gelimiteerde uitvoering van de gewone Vantage. De Vantage AMR Pro daarentegen is een verregaand aangepaste extremist. Een racewagen eigenlijk, die is ontwikkeld door Q by Aston Martin Advanced Operations.

De Vantage AMR is er met de 436 pk sterke achtcilinder uit de V8 Vantage S of met de 573 pk leverende twaalfcilinder uit de V12 Vantage S, die voor de gelegenheid is opgepept naar 603 pk. Qua transmissies is er de keuze uit een gerobotiseerde handbak, een handgeschakelde zesbak (voor de V8) of zevenbak (voor de V12).

Aston Martin V8 Vantage AMR

Aston Martin V12 Vantage AMR

Aston Martin Vantage AMR Pro