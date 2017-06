Audi R8 Spyder V10 Plus: Zo willen wij ook wel groen rijden

Bij het woord Plus moeten wij denken aan een supermarkt of een tijdschrift voor ouderen. Het is dan ook niet de meest sexy toevoeging aan de naam van een auto. Gelukkig maakt het uiterlijk van de Audi R8 Spyder V10 Plus veel goed. En anders doet die jankende V10 achterin dat wel.

Want of die er nou 540 pk uithuilt (in de non-Plus) of 610 pk, het blok is een absolute superster binnen de auto-industrie. Niks geen turbo’s! Niks geen geluidsversterking door de speakers! Gewoon een goudeerlijke, atmosferische tiencilinder van Lamborghini achterin de R8 Spyder V10 Plus.

Qua prestaties doet dat Plusje echter niet zoveel. De R8 Spyder V10 Plus is ‘slechts’ 0,1 seconden sneller naar 100 km/h dan zijn plusloze broer (3,3 tegenover 3,4 seconden). Zijn maximum snelheid ligt op 328 km/h. Waarmee hij de ‘stakker-R8 Spyder’ niet meer dan 10 km/h achter zich laat.

Je moet overigens goede ogen hebben om te zien dat je net bent ingehaald door een Audi R8 Spyder V10 Plus. Niet alleen omdat hij zo uit beeld is, maar ook omdat eigenlijk alleen het achterspoilertje hem verraadt. En in dit geval die epische kleur groen, die voorbehouden blijft aan de Plus.