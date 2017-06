Audi terugroepactie: VW-baas op het matje

Volkswagen’s dieselgate is in alle hevigheid opgelaaid in Duitsland met een terugroepactie van Audi. Gisteren werd bekend dat het merk ongeveer 24.000 exemplaren van de A7 en A8 onder de loep moet nemen.

Het betreft tussen 2009 en 2013 geproduceerde modellen. Het is voor het eerst dat eigenaren van Audi’s topmodel zich bij de dealer moeten melden. Extra pijnlijk voor Audi: het is de eerste aan dieselgate gerelateerde terugroepactie voor het merk op de thuismarkt.

Updates

Dat de politiek het schandaal nog lang niet vergeten is bleek wel uit het feit dat het Duitse ministerie van Transport prompt VW-topman Matthias Müller op het matje riep. In een reactie zei het ministerie dat het afwijkende NOx-uitstoot waarden had geconstateerd bij een stuuruitslag van 15 graden. Audi had tot 12 juni de tijd om met een plan van aanpak te komen voor de 14.000 in Duitsland verkochte exemplaren, maar reageerde al snel door aan te kondigen dat de software updates in juli geïnstalleerd zouden worden.