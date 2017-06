Het autonieuws van week 24

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Eerste testnotities: Honda Civic Type R (2017)

De nieuwe Honda Civic Type R is weer de snelste voorwielaandrijver op de Nürburgring. Met dank aan meer grip, meer downforce, bredere banden, een lager zwaartepunt en een verbeterde achteras. Maar is het ook een goede auto? Peter Hilhorst stap achter het stuur en zoekt het uit.

Groeispurt voor zesde generatie Volkswagen Polo

Om Suzuki te parafraseren: “It’s a giant Volkswagen!” Iets dergelijks roept althans het merk zelf, want Volkswagen maakt er een groot punt van dat de nieuwe Polo – de zesde generatie – de grootste ooit is. Hier lees je alle details.

McLaren 570S Spider: net zo snel als de coupé

Eindelijk is daar de open variant van de McLaren 570S Coupé. De 570S Spider heeft een topsnelheid van 328 km/h en sprint in 3,2 seconden naar 100 km/h. De McLaren 570S Spider doet ondanks zijn elektrisch bedienbare metalen kap niet onder voor zijn dichte broer. Hier alle info!

Audi R8 Spyder V10 Plus: zo willen wij ook groen rijden

Bij het woord Plus moeten wij denken aan een supermarkt of een tijdschrift voor ouderen. Het is dan ook niet de meest sexy toevoeging aan de naam van een auto. Gelukkig maakt het uiterlijk van de Audi R8 Spyder V10 Plus veel goed. En anders doet die jankende V10 achterin dat wel.

Duik in de prijslijst: Japanse exoten voor de liefhebber

Je bent gek op Japanse auto’s en wenst dolgraag een exclusieve, nieuwe Japanse sportauto te kopen. Waar kun je uit kiezen? Een duik in de prijslijst resulteert in tien opties.

Jaguar XF Sportbrake is voorspelbaar fraai

Duurde even twee jaar, maar dan hebben we ook wat. De Jaguar XF Sportbrake is niet verrassend gelijnd, maar gewoon een mooie, gestrekte en natuurlijke stationwagonevolutie van de sedan.

Autovisie Vlog: Onthulling Hyundai Kona

Compacte SUV’s en crossovers, daar draait het op dit moment om in de Europese automarkt. Autofabrikanten vallen haast over elkaar heen om met nieuwe modellen op de proppen te komen. Dit is het antwoord uit Korea: de Hyundai Kona. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen vertelt je alles dat je moet weten van Hyundai’s nieuwste crossover.

Geen BMW 5 Serie Gran Turismo meer

Maar wel een BMW 6 Serie Gran Turismo. De oneven BMW Series zouden de praktische modellen zijn (sedan, station, Gran Turismo) en de even Series de sportieve (coupé, cabrio, Grand Coupé). Dus waarom heet dit ding nou weer 6 Serie Gran Turismo?

Autovisie TV: Jeep Compass (2017)

Tot op heden heeft Jeep niet echt kunnen profiteren van de enorme run op compacte crossovers en SUV’s in Europa. Met de nieuwe Jeep Compass willen de Amerikanen het op gaan nemen tegen populaire modellen als de Nissan Qashqai en de Mazda CX-5. Autovisie-redacteur Dries van den Elzen zoekt uit of dit de Jeep is waar Europeanen voor gaan vallen.

De nieuwe Citroën C3 Aircoss

Het moet echt een slachtveld zijn op de Europese SUV-markt, zoveel SUV-offensieven zijn er gaande. Want inderdaad, ook Citroën “zet zijn internationale offensief in het SUV-segment voort”. Want na de C5 Aircross is dit de C3 Aircross.