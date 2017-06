Het autonieuws van week 25

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Review: Renault Koleos (2017)

Renault profiteert flink van de stevige vraag naar SUV’s en crossovers. Met de Captur en Kadjar doen de Fransen serieus goede zaken. Nu wordt de SUV-familie uitgebreid met de Renault Koleos, het nieuwe topmodel. Gaat deze het succes voortzetten? Autovisie-redacteur Werner Budding stapt achter het stuur van de nieuwe Koleos om dat uit te zoeken.

Polestar als automerk

Polestar wordt een zelfstandig merk en dus geen performancelabel van Volvo. De tuner, die al een tijdje onderdeel is van Volvo, komt met een reeks eigen modellen. Ze krijgen een eigen minimalistisch logo en elektro-aandrijving. Lees hier alle details!

Autovisie TV: Tesla Model S P100D versus Mercedes-AMG E 63S 4Matic+

We weten het inmiddels allemaal: de Tesla Model S is bloedsnel. Zo snel dat hij de meeste supercars achter zich laat. Maar biedt hij ook meer dan die bizarre snelheid, biedt hij ook beleving? In deze aflevering van Autovisie TV zet Werner Budding de snelle Tesla tegenover de krachtigste E-Klasse, de Mercedes-AMG E 63 S. Elektropower versus een V8 met twee turbo’s…

Duik in de prijslijst: Premium estates

Ook al neemt de populariteit van sedans wereldwijd toe, de estate is nog altijd springlevend. Zelfs in het segment van de BMW 5 Serie en Audi A6. Welke premium estates zijn er op dit moment leverbaar en welke heeft de grootste bagageruimte? Een duik in de prijslijst geeft antwoord.

Jaguar E-Pace

Jaguar is ‘on the pace’, zo lijkt het. Want het Britse merk schudt in recordtijd een heel SUV-gamma uit de mouw. Na de F-Pace (2016) is het nu de beurt aan de kleinere E-Pace en volgt in 2018 de elektrische I-Pace. Bekijk hier de E-Pace.

Nieuwe Volkswagen Polo heeft een prijs

De nieuwe Volkswagen Polo heeft een vanafprijs gekregen: 15.550 euro. De vraag is alleen of je wel de instapper wenst te hebben. Beter is om te gaan voor iets krachtigere motor. Dit zijn alle prijzen.

Meer Honda Civic Type R

Honda introduceert van de nieuwe Civic Type R nieuwe varianten. Zogeheten special editions. Niet zonder reden natuurlijk, want op deze manier hoopt Honda de nieuwe hot hatchbacks in de schijnwerpers te houden. Hier meer details.

Dit is de Kia Stonic

Met de Sportage en Sorento reageerde Kia razendsnel op de marktontwikkeling, maar hoe anders is dat met de nu voorgestelde Stonic. De Koreanen keken heel lang de kat uit de boom om er zeker van te zijn dat de B-SUV geen hype was maar een blijvertje.

Skoda Element: die zag je niet aankomen

Studenten van de Skoda Academy hebben weer een creatie afgeleverd: deze keer is het een soort elektrische Méhari in Citigo-vorm. Ze besteedden ruim 1500 uur aan het ontwikkelen en bouwen van de Skoda Element.

Hoe simpel een naam kan zijn?

Wat doe je als je absoluut geen naam kunt verzinnen voor een pick-up van Peugeot. Simpel, dan noem je hem toch gewoon Pick Up? Precies dat deed Peugeot bij deze ‘nieuwe’ pick-up.

Nog een vierdeurs Lamborghini?

Lamborghini kijkt achter de schermen nog altijd naar een vierpersoons sportwagen. Met het studiemodel Estoque uit 2008 gaf Lamborghini al een voorproefje. Toch kreeg de SUV Urus voorrang. Is de volgende stap een sportlimousine?

Autovisie TV: Land Rover Defender ontmoet XO DFNDR

Twee keer een Defender, maar slechts één met vier wielen. We brengen de Land Rover Defender samen met een boot die erop gebaseerd is, de XO DFNDR. Utilitair, ruig en vooral heel erg stoer. Samen met Epco Ongering, bootjournalist van De Telegraaf, gaat Werner Budding het water op.