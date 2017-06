Autovisie Kennisquiz: Grand Prix Baku 2017 Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Baku. Succes!

Lewis Hamilton was zaterdag weer eens de snelste tijdens de kwalificatie en mocht zondag dan ook vanaf de eerste stek vertrekken. Welke tijd leverde hem zijn 66e poleposition op?

De relatie tussen Carlos Sainz en Daniil Kvyat bij TorroRosso heeft betere tijden gekend. Al in de eerste ronde had de Spanjaard al kritiek op zijn Russische teamgenoot. Maak de boardradio af: “He’s driving like a(n)…”

Het feit dat de safety car meer dan eens het veld moest leiden hielp niet om de kritiek, die al langere tijd op de safety car wordt gegeven, te vermijden. Waar klaagde Lewis Hamilton dit weekend voornamelijk over?

Het meervoudige optreden van de Duitse safety car bestuurder had meerdere redenen. Wat was geen reden?

De race werd ongeveer halverwege stilgelegd vanwege de grote hoeveelheid brokstukken op de baan. Welke coureur riep al een ronde eerder dat hij het wel tijd vond voor een rode vlag?

De spanningen aan de kop van het kampioenschap liepen weer hoog op toen Sebastian Vettel het achterwerk van de Mercedes bolide van Lewis Hamilton toucheerde nadat de laatst genoemde in de bocht vertraagde om het tempo voor de herstart aan te geven. Welke actie ondernam Vettel vervolgens?

De rode vlag werd weliswaar al in de eerste helft van de race gezwaaid, toch kende de wedstrijd toen al een aanzienlijke hoeveelheid uitvallers. Hoeveel?

Lewis Hamilton leek goed op weg naar de grandprix zege, maar moest onverwachts wegens veiligheidredenen een extra stop maken. Wat was de boosdoener die hem zijn overwinning zou kosten?

Vettels markante actie op Hamilton ging niet onbestraft. Welke straf werd hem hiervoor opgelegd?

Wie van de volgende coureurs kreeg geen straf opgelegd van de wedstrijdleiding dit weekend?

Lance Stroll is op dreef. Twee weken terug pakte hij in Canada zijn eerste punten en dit weekend al zijn eerste podium. Wat was voor zijn derde plaats in Baku zijn beste resultaat, ofwel zijn finishpositie in Canada?

Wat hadden Sergio perez en Kimi Räikkönen afgelopen zondag in Baku niet gemeen?

Baku bleek een heus slagveld. Technische problemen en fouten eisten veel uitvallers. Hoeveel coureurs lukte het wel om de finish te halen?

Daniel Ricciardo wist met meer geluk dan wijsheid zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken, maar doet niets af van zijn prestatie, want hij kwam van ver. Hoever?(ofwel, wat was zijn startpositie?)

Met een eerste podiumplaats in de carrière van Lance Stroll en de eerste overwinning van Daniel Ricciardo dit seizoen was de afgelopen GP een mooi weekend vol ‘eersten’. Welke renstal droeg hieraan bij door zijn eerste punten van het seizoen te pakken?

Weet je zeker dat je de F1-race van Baku gezien hebt? Waag gerust nog een poging en daag gerust je vrienden uit!

Deze bekers zijn bijna van jou, maar voor nu moet je ze laten staan. Verbeter je score en daag ook je vrienden uit!