Autovisie Kennisquiz: Grand Prix Canada 2017 Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Canada. Succes!

De start van de opwarmronde is geen echte start, maar blijven staan kan toch heel vervelend zijn. Welke ongelukkige rijder kreeg al voordat de race goed en wel begonnen was te maken met mankementen?

2 Je eerste pitstop wordt natuurlijk van tevoren gepland, maar, zoals de quote van Woody Allen luidt: “If you want to make god laugh, tell him your plans”. Welke pechvogel moest al vroegtijdig naar binnen voor de eerste bandenwissel van de race?

Door een stevige klapper reed al snel de safetycar de baan op, maar dat weerhield sommigen er niet van daarvoor al wat plaatsen op te schuiven in het veld. Wat was de naam van de snelheidsmaniak die na de eerste ronde de meeste posities had gewonnen?

Welke twee coureurs werden als eerste van het veld ‘under investigation’ geplaatst?

Ellende, ellende, dit weekend zaten er wéér geen punten in voor Max Verstappen. In welke ronde besloot zijn RedBull-bolide dat het wel mooi was geweest?

Zoals u net ongetwijfeld goed had, was Daniil Kvyat de man die niet weg kwam tijdens de opwarmronde. Het heroveren van de startpositie tijdens de formatieronde wanneer de safetycar al is gepasseerd is echter niet toegestaan. Welke straf werd de Rus hiervoor toebedeeld?

Het ongelukkige huwelijk tussen Fernando Alonso en zijn Mclaren-Honda is geen geheim meer. Toch reed hij een tijdje mee met de kop van het veld. Wat was de hoogste positie die Alonso afgelopen zondag vast heef mogen houden?

Dat het uitvallen van Max ongelukkig was is onbetwist, maar welke reden werd er genoemd voor zijn misère?

Wie van deze drie heren maakte als eerste zij tweede stop?

Tussen het uitvallen van de derde auto (Verstappen) en de vierde auto (Kvyat) zat een flink aantal ronden. Hoeveel precies?

Fernando Alonso gaf twee ronden voor het einde van de race de eerste punten van het seizoen uithanden door uit te vallen met motorproblemen. Wat voor unieke actie ondernam hij vervolgens?

Alonso pakte dit weekend niet zijn eerste punten van het seizoen, maar welke F1-piloot deed dat wel?

De Grand Prix van Bahrein, Spanje en Canada hebben dit seizoen iets met elkaar gemeen. Het zijn namelijk…

Canada was het eerste podium voor Daniel Ricciardo dit seizoen.

Valtteri Bottas is niet het meest spraakmakende personage op de grid, maar draait vooralsnog een mooi seizoen. Hoeveel podiumplaatsen heeft de Fin tot nu toe al in de wacht gesleept?

Canada was het eerste zogeheten ‘een-tweetje’ voor het Mercedes AMG Petronas Formula One Team dit seizoen.

Weet je zeker dat je de F1-race van Canada gezien hebt? Waag gerust nog een poging en daag gerust je vrienden uit!

Deze bekers zijn bijna van jou, maar voor nu moet je ze laten staan. Verbeter je score en daag ook je vrienden uit!