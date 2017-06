Autovisie Kennisquiz: Herken jij deze one-offs?

De wereld is een nieuwe one-off rijker: de Rolls-Royce Sweptail. De auto is geïnspireerd op luxe motoryachts en Rolls-Royces uit de jaren ’20. Er zijn in de afgelopen jaren nog veel meer one-offs gemaakt. Herken jij deze vijftien one-offs? Succes!



Autovisie Kennisquiz: Herken jij deze one-offs? De wereld is een nieuwe one-off rijker: de Rolls-Royce Sweptail. De auto is geïnspireerd op luxe motoryachts en Rolls-Royces uit de jaren ’20. Er zijn in de afgelopen jaren nog veel meer one-offs gemaakt. Herken jij deze vijftien one-offs? Succes! Welke one-off is dit? Van welk automerk is deze one-off? Dit is een… Welke one-off is dit? Welke one-off is dit? Welke one-off is dit? Welke one-off is dit? Welke one-off is dit? Welke one-off is dit? Welke one-off is dit? Welke one-off is dit? Welke one-off is dit? Welke one-off is dit? Welke one-off is dit? Welke one-off is dit? Helaas, de wereld van one-offs is voor jou vrij onbekend. Geen paniek. Waag gerust nog een poging en daag ook je vrienden uit! Niet slecht hoor, maar dat kan veel beter! Waag gerust nog een poging en daag ook je vrienden uit! Een ‘hypergoede’ – knipoog – score! Je bent duidelijk een kenner! Hoe zouden je vrienden scoren? Daag ze uit op social media!

Als de Quiz niet werkt, kan het zijn dat je de pagina moet verversen. Excuses voor het ongemak!